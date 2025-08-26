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Los padres adelantan la compra de útiles escolares para la temporada 2025 2026. En el centro de la ciudad buscan ya los precios de los uniformes, estos de buena calidad para que duren todo el año.

Camisas, chemises, además de monos deportivos, zapatos, faldas, entre otros son desde ya lo más consultado. Muchos representantes dijeron que es bueno ir adelantando la compra sobre todo del uniforme como de cuadernos.

“Uno empieza viendo los precios de los uniformes, luego de los cuadernos, son lo primero que uno va comprando. Ya cuando den la lista oficial se termina de comprar todo para el año escolar”, dijo Nirida Ochoa, ama de casa.

De igual modo, lápices, borradores, pega escolar, resma de papel son los otros útiles que van comprando para ir adelantando. Muchos van adelantando poco a poco la compra para el año escolar.

Adelantan compra de útiles escolares para la temporada 2025 2026

“Hay que ir comprando poco a poco, sobre todo los útiles de los primeros grados, uno va adelantando la compra para ir teniendo todo. Las tiendas ya algunas tienen todo a la venta”, dijo Reina Valera, representante.

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De igual modo, las medias deportivas, tanto para niñas como para niños y ya algunas tiendas se han ido moviendo con lo que son los uniformes. Muchos de estos a la venta sobre todo en el centro de la ciudad.

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