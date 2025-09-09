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Luego de que se viralizó un video en las redes sociales, donde una niña de tres años es víctima de trato cruel por parte de su padrastro y su madre en Barquisimeto, los funcionarios de la Policía del estado Lara, buscando dar respuesta al material audiovisual que generó indignación entre los usuarios por el maltrato infantil mostrado, procedieron a la detención de los agresores.

Sobre el hecho se conoció, que los vecinos cansados de escuchar los gritos de la niña decidieron llamar a la policía.

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Ante la situación de maltrato infantil, los uniformados se trasladaron hasta el barrio El Jebe, sector La Moraima, en Barquisimeto, donde Enrique Álvarez Nahum, fue arrestado.

Por su parte, la progenitora Jesmary Ballesteros, fue capturada horas después en el sector El Cují por su presunta complicidad en este lamentable hecho.

El padre biológico de la niña, habría expresado su preocupación en cuanto a que realmente se haga justicia, debido a que aseguró que Álvarez Nahum «tiene influencias».

El Ministerio Público reiteró, a través de un breve comunicado, su compromiso de garantizar los derechos de las víctimas de violencia, maltrato infantil, y aplicar todo el rigor de la ley en casos que atenten contra la integridad de menores de edad.

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