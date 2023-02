Compartir

Aparte de otras dificultades que en la vida cotidiana se presentan a cualquier persona con problemas visuales, una buena parte de los casos de fracaso escolar son debidos a una deficiencia visual.

No ver bien la pizarra, los murales, los esquemas, los mapas, no poder leer, dibujar o escribir bien, la pérdida de detalles en la expresión gestual de compañeros o docentes, puede frustrar la vida escolar de los pequeños.

Entre las afecciones más comunes en la niñez se encuentran la hipermetropía, la miopía y el astigmatismo.

En muchas ocasiones, los padres no son conscientes de los problemas de visión de los niños y ellos no lo expresan con claridad o no consideran que deban decirlo.

Por ello, las visitas periódicas al oftalmólogo son la mejor manera de detectar los problemas visuales infantiles, incluso desde los 6 meses de edad.

Atentos a los problemas visuales

Hay algunas pistas que pueden alertar a padres o educadores de que podría existir un problema visual:

Escozor en los ojos

Lagrimeo excesivo

Sensibilidad a la luz

Cansancio posterior a una actividad visual

Baja comprensión lectora

Guardar una mala postura del cuerpo o de la cabeza

Parpadear constantemente

Dolores de cabeza

Frotarse los ojos o fruncir el ceño al leer o escribir

En cualquier caso, conviene no dejar de realizar las revisiones rutinarias, y acudir inmediatamente al especialista en caso de que se detecten alguno de esos síntomas.

