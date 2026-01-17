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Padres sometían a su hijo a brutales maltratos en San Juan de los Morros

By Redacción Carabobo
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Padres hijo maltratos Guárico

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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvo a una pareja por el delito de trato cruel contra su hijo en Guárico.

Douglas Rico, director del CICPC, reveló que Roxi Carolina Cedeño Solano (33) y Enrique José Reyes Requena (35), sometían al adolescente de 14 años, a un entorno de violencia constante derivado de problemas de convivencia. 

El caso salió a la luz cuando un familiar del adolesente presentó una denuncia. Los hechos se dieron en una vivienda del sector Vista Hermosa, callejón Los Cocos, municipio Juan Germán Roscio Nieves, San Juan de los Morros.

Padres sometían a su hijo a brutales maltratos

Las investigaciones arrojaron que los padres golpeaban de distintas formas al adolescente. Asimismo, llegaron a amarrarlo a la cama como castigo.

«Los victimarios agredían a su hijo utilizando su fuerza física y objetos contundentes, además, lo amarraban a la cama con una cadena como método de castigo, causándole hematomas visibles y graves daños psicológicos», dijo Rico.

Los sospechosos fueron detenidos por detectives del Cicpc por el delito de trato cruel. Luego el caso quedó a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial de San Juan de los Morros, estado Guárico.

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