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El vicepresidente Sectorial para la Defensa y la Soberanía Nacional, Vladimir Padrino López, informó durante un acto dirigido a los Cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) que las inscripciones en esa institución aumentaron en 53% durante el presente año, registrando un crecimiento histórico, en respuesta a las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela.

El también Ministro para la Defensa atribuyó este visible incremento a la respuesta de los venezolanos ante los recientes despliegues militares de Estados Unidos en el Caribe, dirigidos contra Venezuela.

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Padrino afirmó que esta masiva adhesión es la expresión tangible de un sentimiento patriótico arraigado, así como también del vivo deseo de la ciudadanía por resguardar la integridad del territorio de Venezuela.

“Nuestro propósito es forjar su carácter, su ideario y su espíritu con los más altos valores del patriotismo, cimentando en ustedes un amor inquebrantable por la patria”, expresó Padrino López.

Padrino López la inscripción militar aumenta 53%

En sus declaraciones, proyectó un futuro de esperanza y renacimiento para el país.

“Seremos testigos de cómo esta tierra, tras tanto sacrificio, da a luz a generaciones enteras, llenas de luces y gozo, listas para asumir con honor la sagrada misión de defenderla”, añadió Padrino López tras el aumento de la inscripción militar.

Este repunte en las vocaciones en un momento definitorio para la nación, marcando un compromiso colectivo con la defensa de la soberanía y la construcción de un futuro seguro.

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