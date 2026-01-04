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En medio de la tensión generada por la reciente incursión militar estadounidense y la detención del presidente Nicolás Maduro, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, dirigió un mensaje al país centrado en un llamado firme a la tranquilidad, la unidad y la continuidad institucional.

Acompañado del Alto Mando Militar, Padrino exhortó a la ciudadanía a retomar sus actividades laborales, económicas y educativas a partir del lunes 5 de enero, subrayando que la vida nacional no puede paralizarse ante la adversidad. «La patria debe encaminarse sobre su riel constitucional», afirmó, destacando que la instalación de la nueva Asamblea Nacional representa un acto de reafirmación democrática.

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En su alocución, el ministro denunció lo que calificó como una “criminal agresión militar” por parte de Estados Unidos, que habría dejado víctimas civiles y militares en varias regiones del país. No obstante, insistió en que el caos y el miedo son armas del enemigo, y que la respuesta del pueblo debe ser la serenidad y la cohesión nacional.

Padrino López invocó el legado de los Libertadores y citó a Simón Bolívar para reforzar su mensaje de defensa de la soberanía y la dignidad nacional. “La patria es lo que debe prevalecer”, sentenció, al tiempo que reiteró el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) al decreto de Estado de Conmoción Exterior y la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

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