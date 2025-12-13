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Padrino pide a EE. UU. evitar la guerra para no devolver a sus jóvenes en sacos

By Redacción Carabobo
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Vladimir Padrino López EE. UU.

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El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió este viernes al pueblo de Estados Unidos que su gobierno pretende, una vez más, utilizar a sus jóvenes en una guerra para luego devolverlos “en sacos y bolsas negras”, como parte de lo que calificó como una nueva escalada de agresión contra Venezuela y la región.

Durante el acto por el 47° aniversario del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, el alto oficial sostuvo que el “imperialismo norteamericano” ha difundido mentiras a lo largo de su historia para justificar conflictos armados en distintas latitudes y que ahora intenta repetir ese patrón en Sudamérica y el Caribe. Según afirmó, Washington busca cerrar el Caribe a sus intereses estratégicos, frente a un país que —dijo— se mantiene como “un pueblo amante de la soberanía, la independencia y la paz”.

Padrino López denunció que Venezuela enfrenta una nueva coyuntura de agresión, a la que se refirió como un “acto de piratería, burdo y cobarde”, en alusión a un incidente reciente del que, aseguró, aún no se tiene información sobre el estado de los tripulantes de una embarcación civil y privada. En ese contexto, insistió en que los venezolanos “no somos unos salvajes”, sino una nación con capacidad racional, que piensa y siente, informa Últimas Noticias.

Vladimir Padrino López pide a EE. UU. evitar guerra utilizando a jóvenes

El ministro hizo un llamado directo a la sociedad estadounidense, a la que dijo respetar, pero advirtió que la actual administración de ese país actúa bajo una lógica supremacista y belicista. A su juicio, el gobierno de Estados Unidos funciona como un instrumento para la guerra y pretende trasladar ahora los conflictos al hemisferio occidental, con el riesgo de enviar nuevamente a jóvenes contribuyentes norteamericanos a morir en un escenario bélico en América Latina y el Caribe.

Pese a sus denuncias, Padrino López subrayó que Venezuela mantiene su clamor por la paz y el diálogo, una postura que —aseguró— va más allá de las fronteras nacionales y se inscribe en la idea de la “Patria grande” del Libertador.

Señaló que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es reflejo de una sociedad que apuesta por la sindéresis y la resolución pacífica de los conflictos, y recordó que el presidente Nicolás Maduro insiste de forma reiterada en la necesidad de preservar la paz.

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