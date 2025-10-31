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Pagaron ayer el Bono Cuadrantes de Paz y Somos Venezuela, cerrando ya lo que son las bonificaciones especiales del mes de octubre. Además del bono Cultores Populares por un monto de 8.950 bolívares.

El Bono Cuadrantes de Paz es para funcionarios de seguridad además de bomberos que hay en el país. El Canal Patria dio a conocer que el monto que se pagó es de 74,41 dólares, un total de 16.500 al cambio del BCV.

Esta vez el mismo tuvo un alza de 29,41% en moneda nacional, con respecto a lo que fue el pago del mes de noviembre. El mes pasado los funcionarios cobraron un total de 12.750 bolívares.

Pagan Bono Cuadrantes de Paz y Somos Venezuela

En cuanto al pago del Movimiento Somos Venezuela, el pago fue de 1.012 bolívares a los afiliados al mismo. Este al cambio es un monto de 4,64 dólares. Ya esta semana se había hecho el pago al movimiento Chamba Juvenil.

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