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Pago de pensión del IVSS enero 2026 será en esta fecha

By Danny Valdiviezo
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Pago de pensión del IVSS enero 2026

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Danny Valdiviezo
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El pago de pensión del IVSS enero 2026 será para este lunes 22 de diciembre de 2025, informó hoy el Canal Patria Digital. Dicho pago será de 130 bolívares se espera que a partir de mañana los abuelos cobren los 50 dólares del Ingreso Contra La Guerra Económica.

Pago de pensión del IVSS enero 2026

Pago de pensión del IVSS enero 2026

Ya solo faltaría tres bonificaciones por cobrar en el mes de diciembre, Bono Corresponsabilidad y Formación, Cultores Populares y Cuadrantes de Paz.

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Bonos en Patria diciembre 2025 que faltan por pagar, ¿Quiénes lo cobran?

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SourceCanal Patria Digital
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