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El pago de pensión más segundo mes de aguinaldo se pagará mañana 21 de noviembre, dijo hoy el IVSS. Se espera por el Ingreso contra la Guerra Económica el cual se pagará en los próximos días.

“El Gobierno Bolivariano comprometido con el disfrute de las Navidades felices 2025 anuncia a través del IVSS que este 21 de noviembre se estará abonando el segundo mes de aguinaldo, a las y los pensionados de la patria. Invitamos hacer uso de la banca electrónica para su comodidad”.

Pago de pensión más segundo mes de aguinaldo

Se espera que para luego del 20 de diciembre se anuncie el pago correspondiente a la pensión del mes de enero 2026. Como también el Ingreso contra la Guerra Económica para los pensionados.

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