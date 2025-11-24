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El panorama de Magallanes luce complicado para la clasificación en la presente temporada 2025-2026. El equipo turco actualmente está en el sótano de la tabla de la ronda regular, con 12 ganados y 20 perdidos.

Esta semana los Navegantes tuvieron récord negativo, con apenas un juego ganado, perdió dos en Puerto la Cruz ante Caribes. Uno ante Bravos de Margarita, otro ante La Guaira en Caracas y ayer por paliza ante Tigres en Valencia.

Logrando solamente una victoria, que fue ante Bravos en su visita al estadio Nueva Esparta en la Isla de Margarita. Magallanes había mostrado un rostro positivo la semana pasada pero esta semana volvieron las derrotas.

La temporada de beisbol en Venezuela cada victoria es importante para poder avanzar a la segunda fase en enero. Hay equipos que ya lucen cómodos aunque no están clasificados aun pero el camino lo tienen más fácil.

Los euipos más consistentes en la presenta campaña son Águilas del Zulia mientras que Tigres a pesar de las derrotas seguidas se mantiene cómodo. Mientras que Leones, Caribes y Bravos buscan desde ya luchar por el avance.

Panorama de Magallanes luce complicado

Además de eso el bateo colectivo del equipo sigue apagado, sumaron también 24 entradas sin anotar carreras. Hasta que ayer lograron fabricar dos carreras ante Tigres de Aragua, luego tres más por un jonrón de Tucupita Marcano.

Esta semana el equipo turco tendría que meterse en una buena racha para poder escalar, empezando por salir del último puesto. Mañana martes Magallanes se mide a Cardenales de Lara en Valencia.

El miércoles repite contra Cardenales en Barquisimeto, el jueves espera por la visita de Águilas del Zulia en Valencia, al igual que el día viernes. El sábado será visitado por Bravos de Margarita y el domingo visita a Tiburones en el estadio de la UCV en Caracas.

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