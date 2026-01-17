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¿Te quedaste sin huevos en la nevera o buscas una opción más ligera para tus desayunos? Estos panqueques no solo es perfecta para quienes tienen alergias o restricciones dietéticas, sino que también resultan increíblemente suaves y económicas.

Ingredientes 1 1/4 tazas de harina blanca (vea las notas)

1 cucharada de polvo para hornear

1 cucharada de azúcar

1/4 cucharadita de sal

1 taza de leche desgrasada o del 1%

2 cucharadas de aceite vegetal

2 cucharadas de agua

1 cucharadita de vainilla (opcional)