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¿Panqueques sin huevo?: Una opción más ligera para tu desayuno

By Redacción Carabobo
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Panqueques sin huevo

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IOTA Latino
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¿Te quedaste sin huevos en la nevera o buscas una opción más ligera para tus desayunos? Estos panqueques no solo es perfecta para quienes tienen alergias o restricciones dietéticas, sino que también resultan increíblemente suaves y económicas.

Ingredientes

  • 1 1/4 tazas de harina blanca (vea las notas)
  • 1 cucharada de polvo para hornear
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1/4 cucharadita de sal
  • 1 taza de leche desgrasada o del 1%
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • 2 cucharadas de agua
  • 1 cucharadita de vainilla (opcional)

Preparación

  1. Lávese las manos con agua y con jabón.
  2. Mezcle la harina, polvo para hornear, azúcar y sal en un tazón mediano.
  3. Combine la leche, el aceite y agua. Agregue los ingredientes secos.
  4. Revuelva hasta que la mezcla esté húmeda.
  5. Engrase ligeramente o un sartén o parrilla con espray para cocinar o unte aceite ligeramente. Caliente el sartén o parrilla a fuego medio (350 °F en una parrilla eléctrica). Para cada panqueque, vierta un cuarto de taza de la mezcla en la parrilla caliente.
  6. Los panqueques están listos para voltearse cuando tienen burbujas en toda la superficie; algunas burbujas se han reventado y las orillas empiezan a parecer secas. Utilice una espátula ancha para voltear los panqueques rápidamente. Sólo hágalo una vez. Hornee hasta que la parte inferior esté dorada y seca.
  7. Refrigere las sobras en las siguientes 2 horas.

Notas:

  • Para saber si la parrilla está lo suficientemente caliente, rocíe algunas gotas de agua. Si las gotas saltan, está lo suficientemente caliente.
  • Combine los ingredientes húmedos con anticipación. Almacénelos en el refrigerador hasta por 2 días.
  • Mezcle los ingredientes secos con anticipación y almacénelos en un contenedor sellado.
  • Agregue pure de manzana, fruta fresca o yogur.

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