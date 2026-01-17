¿Te quedaste sin huevos en la nevera o buscas una opción más ligera para tus desayunos? Estos panqueques no solo es perfecta para quienes tienen alergias o restricciones dietéticas, sino que también resultan increíblemente suaves y económicas.
Ingredientes
- 1 1/4 tazas de harina blanca (vea las notas)
- 1 cucharada de polvo para hornear
- 1 cucharada de azúcar
- 1/4 cucharadita de sal
- 1 taza de leche desgrasada o del 1%
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- 2 cucharadas de agua
- 1 cucharadita de vainilla (opcional)
Preparación
- Lávese las manos con agua y con jabón.
- Mezcle la harina, polvo para hornear, azúcar y sal en un tazón mediano.
- Combine la leche, el aceite y agua. Agregue los ingredientes secos.
- Revuelva hasta que la mezcla esté húmeda.
- Engrase ligeramente o un sartén o parrilla con espray para cocinar o unte aceite ligeramente. Caliente el sartén o parrilla a fuego medio (350 °F en una parrilla eléctrica). Para cada panqueque, vierta un cuarto de taza de la mezcla en la parrilla caliente.
- Los panqueques están listos para voltearse cuando tienen burbujas en toda la superficie; algunas burbujas se han reventado y las orillas empiezan a parecer secas. Utilice una espátula ancha para voltear los panqueques rápidamente. Sólo hágalo una vez. Hornee hasta que la parte inferior esté dorada y seca.
- Refrigere las sobras en las siguientes 2 horas.
Notas:
- Para saber si la parrilla está lo suficientemente caliente, rocíe algunas gotas de agua. Si las gotas saltan, está lo suficientemente caliente.
- Combine los ingredientes húmedos con anticipación. Almacénelos en el refrigerador hasta por 2 días.
- Mezcle los ingredientes secos con anticipación y almacénelos en un contenedor sellado.
- Agregue pure de manzana, fruta fresca o yogur.
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