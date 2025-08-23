Compartir

El Papá de Miguel Uribe Turbay se lanzó a la carrera presidencial en Colombia y es precandidato. El anuncio por parte de Miguel Uribe Londoño lo hizo ayer viernes 22 de agosto de 2025.

Uribe Londoño será el precandidato por parte del partido Centro Democrático, recordemos que su hijo sufrió un atentado el pasado 7 de junio, llevado a cabo por un menor de edad el cual se encuentra detenido.

Hace unas semanas falleció Uribe luego de estar en estado delicado desde el día del atentado. Hasta ahora su padre manifestó que será el precandidato para las elecciones en el “vecino país”.

El partido Centro Democrático, tiene otros precandidatos que están pendientes de reunirse con Uribe Londoño, dijo el medio colombiano El País. Estos son: Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Andrés Guerra.

Papá de Miguel Uribe Turbay

“El señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él; quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial del Partido Centro Democrático en ausencia de su hijo”, manifestó el Centro Democrático.

Las elecciones en Colombia serán en marzo de 2026, varios aspirantes están ya anunciando su candidatura. Hasta ahora hay varias tendencias que se dan como probables favoritas de estos comicios.

