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Papa León pide respetar la soberanía de Venezuela

By Redacción Noticias24Carabobo
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Papa León Venezuela

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El papa León XIV pidió este domingo respetar la soberanía de Venezuela y el derecho del pueblo a vivir en paz.

Durante la oración mariana del Ángelus, el sumo pontífice manifestó que sigue con preocupación la evolución de la situación en el país luego de la incursión militar ejecutada la madrugada del 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses.

 “El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender de justicia y paz garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno; y trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia”.

León XIV invitó a mantener a Venezuela en las oraciones y para ello pidió “a la intercesión de la Virgen de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles”, para mantener la paz del país.

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