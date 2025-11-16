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El papa León XIV recibió este sábado en audiencia a los representantes del mundo del cine como Cate Blanchett, Chris Pine, Adam Scott, Viggo Mortensen, Monica Bellucci y Spike Lee en el Palacio Apostólico Vaticano.

Durante el encuentro, el sumo pontífice expresó que “el cine es un arte joven, soñador y un poco inquieto”. A punto de cumplirse 130 años de la primera proyección de los hermanos Lumière, el séptimo arte ha evolucionado “hasta convertirse en expresión de la voluntad de contemplar y comprender la vida, de contar su grandeza y fragilidad, de interpretar su nostalgia de infinito”.

Para el Papa el cine es “un arte popular en el sentido más noble, que nace para todos y habla a todos”. “Es hermoso reconocer que, cuando la linterna mágica del cine se enciende en la oscuridad, se enciende simultáneamente la mirada del alma, porque el cine sabe asociar lo que parece ser solo entretenimiento con la narración de la aventura espiritual del ser humano”, destacó. Por ello, clamó: “Me reconforta pensar que el cine no es solo imágenes en movimiento: ¡es poner en movimiento la esperanza!”

Frente a los cines, lamentó que “hoy en día, vivimos con las pantallas digitales siempre encendidas. El flujo de información es constante. Pero el cine es mucho más que una simple pantalla: es una encrucijada de deseos, recuerdos y preguntas. Es una búsqueda sensible donde la luz perfora la oscuridad y la palabra se encuentra con el silencio. En la trama que se desarrolla, la mirada se educa, la imaginación se expande e incluso el dolor puede encontrar un sentido”.

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