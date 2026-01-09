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El papa León XIV pidió este viernes que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de «intereses partidistas».

En su intervención, León XIV expresó su profunda preocupación por el aumento de las tensiones en el Caribe y otras zonas de la costa americana, e insistió en la necesidad de buscar soluciones políticas pacíficas a la situación actual, «teniendo presente el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas».

Papa León XIV sobre Venezuela

respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia», afirmó. «Esto es especialmente válido para Venezuela, tras los recientes acontecimientos. Renuevo mi llamamiento para que sey se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia», afirmó. El pontífice estadounidense y con nacionalidad peruana recordó a los dos primeros santos venezolanos que él mismo canonizó el pasado mes de octubre, José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles, destacando que pueden servir de «inspiración» en estos tiempos. «De este modo, se podrá construir una sociedad fundada en la justicia, la verdad, la libertad y la fraternidad», concluyó.

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