Estamos en plena transición entre Navidad y Año Nuevo y nada como unas papas gratinadas gourmet para sorprender a los tuyos. Más si hay familiares en casa o amigos, para preparar esta receta.
Papas gratinadas gourmet, ingredientes
6 piezas papas medianas
3 cucharadas de mantequilla
3 cucharadas de harina
2 taza leche entera
1 taza queso gruyère
1 taza queso cheddar
1/2 cucharadita sal con ajo
1 cucharadita sal
1/2 taza cebollín picado
1/2 taza perejil picado
5 piezas tocino
1 manojo romero fresco
Preparación:
Lavar las papas y ponerlas a hervir hasta lograr la consistencia deseada, es mejor que queden suaves desde este paso porque en el horno ya no se suavizan tanto. Partir y dorar el tocino en cuadros chicos, reservar para más adelante.
Picar todos los ingredientes frescos y reservar para más adelante. Hay que reservar un poco de tocino picado, queso cheddar, cebollín picado y unas ramas de romero fresco para el final de este plato.
Pelar y rebanar las papas en rodajas de aproximadamente.75 cm o 1/4 inch. En una sartén para salsas derretir la mantequilla y mezclar con batidor la harina. Dejarlo hervir con un par de minutos.
Incorporar poco a poco la leche mientras se va mezclando todo. Cuando la salsa se vea suave y sin grumos se añade media taza de queso cheddar, todo el queso gruyère, las sales, el perejil picado, el tocino, el cebollín, el romero.
Después de calentar y mezclar por unos minutos debería tener una consistencia de queso derretido. Se apilan las capas de papa con una capa de salsa hasta terminar de llenar el refractario.
Se mete al horno precalentado a 200 C por 25 minutos tapado con aluminio. Se le pone una última ralladura de cheddar al final y se hornea por 15 min más para que se gratine el queso sin la tapa de aluminio. Se sirve caliente
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