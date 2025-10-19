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Miss Panamá pasó un vergonzoso momento en el Miss Grand International 2025 cuando pensó que la habían llamado entre las finalistas. Isamar Herrera se volvió tendencia al sonreír y desfilar en el medio del escenario pero tuvo que devolverse a su puesto.

El presentador del certamen celebrado en Tailandia dijo… “Llamamos a Miss Paraguay, hace mucho ruido en este salón”. La panameña Herrera iba al centro del escenario pero el público enmudeció.

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Miss Panamá pasó vergonzoso momento en el Miss Grand International

Luego la representante de Paraguay entró al escenario con una sonrisa elegante, tratando de borrar lo que pasó. Aun no se sabe que le ocurrió a la espigada modelo panameña, quien pudo ser víctima del miedo y los nervios.

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Escuchó el nombre del país y desfiló, otros en las redes sociales, dijeron que es algo preparado solo para dar más tendencias el concurso de belleza. Isamar no entró en el cuadro de las finalistas.

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