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Por Jaime Macías

Luego del rearranque del round robin del béisbol profesional, los fanáticos recuperaron su intensidad para opinar, criticar y pedir explicaciones sobre determinados temas de la pelota en la actualidad.

Por ejemplo, los del Magallanes me llamaron la atención cuando me preguntaron el por qué, después de más de 60 juegos disputados aún el equipo no tiene un lineup fijo o medio fijo, dicen que cada día es una lotería en cómo va alinear la ofensiva navegante.

Es cierto, el equipo no ha logrado conformar o no está interesado en tener una, a lo mejor siguen creyendo que la sabermetría de las grandes ligas es aplicable en este béisbol, donde repito aquí se juega caribe, con el corazón, malicia o viveza latina y no guiados por frías estadísticas de oficina.

Además, eso de no tener seguridad cada día, de estar en el lineup regular, lo que crea es ansiedad en el pelotero, por ello usted los ve haciendo unos swings desesperados, con la intención de dar un batazo que por lo menos le garantice la permanencia en la alineación para el próximo juego. Porque una cosa es presión y otra incertidumbre.

Otra fue sobre los agentes libres venezolanos, Luis Arráez y Eugenio Suárez, uno un consumado hiteador y el otro un comprobado jonronero, quienes pese a esto no han recibido la oferta adecuada para firmar. En mi opinión, los equipos de las Mayores como que han aceptado que el pitcheo es la prioridad para ganar, porque solo así se explica que hasta ahora los buenos contratos se han firmado con lanzadores.

Al parecer luego de agotar la mayor parte del presupuesto en el pitcheo, verán que queda disponible para reforzar la ofensiva, algo así como cuando usted primero resuelve el mercado familiar y luego ve que le quedó para ir al estadio.

Otra más, fue sobre los 4 jonrones en un juego conectados por Luisangel Acuña. Me dicen, aquí a todo record se le pone un pero, a este se le debe poner un asterisco grande, porque el cuarto cuadrangular se lo conectó a un cátcher, quien le hizo un lanzamiento de bola puesta, que ni en una práctica o derby de jonrones de pelota profesional se utiliza. Bueno, vean el video y expresen su respetada opinión, al final el fanático es quien juzga. Ahí se los dejo!.

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