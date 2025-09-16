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Para dejar tus zapatos blancos y limpios además de relucientes, puedes usar una mezcla de bicarbonato de sodio, vinagre blanco y un poco de jabón líquido para platos. Usa un cepillo de dientes para aplicar la pasta suavemente y fregar la suciedad. Enjuaga bien y deja secar tus zapatos a la sombra para evitar que se dañen.

Zapatos blancos y limpios

Método de limpieza con bicarbonato y vinagre: mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio, dos cucharadas de vinagre blanco y una taza de agua para crear un limpiador eficaz.

Prepara una pasta para manchas difíciles: para manchas más intensas, mezcla bicarbonato de sodio con un poco de peróxido de hidrógeno hasta formar una pasta.

Aplica la mezcla: con un cepillo de dientes viejo, frota suavemente la solución sobre la suciedad y las manchas.

Enjuaga: retira el exceso de la mezcla con un paño húmedo o enjuaga los zapatos.

Seca los zapatos: deja que se sequen a la sombra. Puedes colocarlos boca abajo durante varias horas.

Consejos adicionales

En caso de una suciedad leve: Usa una esponja remojada en agua con un poco de jabón para platos.

Para el secado: Si bien a veces el sol puede ayudar, también puede dañar tus zapatos. Es mejor dejarlos secar a la sombra para protegerlos, especialmente la tela.

Para el olor: Si tus zapatos de tela tienen mal olor, añade unas gotas de suavizante de telas al agua con jabón para neutralizar el olor.

Limpieza de cordones: Sumerge los cordones en la misma solución de bicarbonato y vinagre mientras limpias los zapatos para que se blanqueen también.

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