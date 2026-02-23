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La receta del pico de gallo casero es fácil, este es uno de los mejores acompañantes para unas buenas arepas fritas. Es una receta de mucho sabor, la cual siempre se puede combinar además de arepas con otras comidas.

Pico de gallo casero, ingredientes

4 tomates medianos, maduros pero firmes

1 cebolla morada o blanca pequeña

1 ají (opcional, según el nivel de picante deseado)

Un puñado de cilantro fresco

Jugo de limón

Sal al gusto

Preparación:

Lava bien los tomates y córtalos en cubos pequeños. Pela la cebolla y pícalas finamente. Lava el ají (si lo estás usando), quita las semillas si prefieres menos picante, y pícalo finamente.

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Lava y pica el cilantro. En un recipiente grande, mezcla los tomates, la cebolla, el aji y el cilantro. Exprime el jugo de una lima o limón sobre la mezcla y agrega sal al gusto. Deja reposar el pico de gallo durante unos minutos para que los sabores se mezclen bien.

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