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Una pareja fue detenida por agredir brutalmente a una mujer embarazada, en pleno estado de gestación. Los detenidos, identificados como Nedixon José Molero Méndez (30) y Estefani Virginia Delgado Albornoz (20), fueron capturados en el sector La Callecita, calle 23, entre avenidas 8 y 9, de la población de San Rafael del Moján, municipio Mara, estado Zulia.

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Según la información difundida por Douglas Rico en su cuenta instagram, la pareja sentimental, en estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente a la víctima, ex pareja sentimental de Molero, la mujer embarazada cuenta con apenas cuatro meses de gestación.

A consecuencia de la golpiza, la mujer embarazada sufrió una herida cortante en el rostro. Los hechos ocurrieron por problemas de índole pasional.

Los agresores de la mujer embarazada, ahora detenidos, fueron puestos a la orden de la Fiscalía 18° del Ministerio Público del estado Zulia, donde enfrentarán cargos por los delitos de violencia y lesiones graves.

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