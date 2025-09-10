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Funcionarios de la Delegación Municipal de Cagua detuvieron a una pareja delictiva identificada como Adganayazline Fermín Herrera de 24 años, apodado Adgany, y Maury Leonel Álvarez Oviedo de 25 años, apodado Mauro, por el delito de microtráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

La captura se llevó a cabo en las residencias Santa Cruz, parroquia Santa Cruz, municipio José Ángel Lamas, estado Aragua.

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La detención se realizó luego de recibir múltiples denuncias por parte de la comunidad, quienes expresaron su preocupación por la venta descontrolada de sustancias ilícitas en la zona.

Las denuncias de los residentes fueron clave para la investigación que condujo a la captura de estos antisociales, quienes mantenían amedrentados a los habitantes del sector en Cagua .

Durante el procedimiento policial, se incautaron 81 envoltorios de presunta sustancia psicotrópica y estupefaciente; además, se colectó un bolso y dos teléfonos celulares.

Finalmente, los detenidos y las evidencias incautadas en Cagua quedaron a disposición de la Fiscalía 33° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua.

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