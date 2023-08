El pasado 5 de agosto la cantante Selena Gómez, causó furor en sus redes sociales, al compartir una fotografía “romántica” junto al venezolano Édgar Ramírez.

La fotografía muestra a los artistas viviendo un momento a la luz de las velas y compartiendo su cena en lo que parece ser un encuentro romántico, lo que provocó que miles de usuarios se preguntarán si existía la posibilidad de una relación entre ambos.

Selena Gomez and Edgar Ramirez spotted at the #RenaissanceWorldTour in Paris pic.twitter.com/CJpRZDsNid

— Film Updates (@FilmUpdates) May 26, 2023