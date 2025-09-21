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Una pareja en moto en Monagas perdió la vidas tras impactar contra un perro. El hecho vial ocurrió en la madrugada de ayer sábado 20 de septiembre en el sector Caramacatal en el municipio Sotillo al sur de esa entidad.

Se pudo conocer que las dos personas venían en la moto por la avenida principal de Caramacatal cuando impactaron contra un perro que se encontraba en la vía. Estos salieron expelidos de la motocicleta, impactando contra el pavimento.

Pareja en moto en Monagas perdió la vida

Estos perdieron la vida de manera inmediata, fueron llevados a la morgue del Hospital Universitario Doctor Manuel Núñez Tovar. Quedando identificados como Carlos Alfredo Rivas Calzadilla de 28 años de edad y la fémina que lo acompañaba, Mariángelys González.

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Ambos murieron por politraumatismos como por fractura craneoencefálica. Al lugar de los hechos llegaron funcionarios del CICPC, como de la GNB quienes se encargaran de las investigaciones correspondientes.

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