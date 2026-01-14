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Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, detuvieron a una pareja por colocar en riesgo la vida de transeúntes, conductores y la suya propia por cometer imprudencia flagrante, al conducir un vehículo tipo moto y realizar peligrosas motopiruetas, en estado etílico.

La detención se realizó durante un dispositivo de seguridad y patrullaje preventivo efectuado en la Avenida Aranzazu de la parroquia Miguel Peña.

Durante el procedimiento policial, quedó retenido un vehículo tipo moto marca Toro, modelo Jaguar, año 2025, además los funcionarios pudieron determinar que los mismos no poseían la documentación legal correspondiente para conducir.

Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia mantienen activos los Puntos de Atención Ciudadana en los diferentes Cuadrantes de Paz, para la prevención del delito, atención al pueblo, el resguardo y mantenimiento del orden público y el cumplimiento de las leyes de tránsito en el marco del plan Escudo Bolivariano y «Si Enciendes Tu Moto, no apagues Tu Vida» para la prevención de siniestros viales.

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