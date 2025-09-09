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Por abuso sexual y omisión de este delitos, un hombre y una mujer, fueron detenidos por los funcionarios del Servicio de Investigación Penal de Polimiranda en el estado Falcón.

La captura de Moisés Antonio Hernández García, de 60 años, y Jeinnys Jusmely Suárez García, de 46 años, se llevó a cabo en la calle Milagros Parroquia San Antonio, municipio Miranda.

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El organismo de seguridad informó, que por medio de una denuncia que realizó la abuela de las tres víctimas, fueron alertados sobre la situación.

Es por ello, que de inmediato se conformó una comisión, que procedió a la detención de los involucrados en el hecho y se realizó una inspección en la dirección indicada.

Tras cumplirse los procedimientos legales, ambos sospechosos fueron trasladados a la sede del Servicio de Investigación Penal en Falcón, donde se les informaron sus derechos y se notificó del caso de abuso a la Fiscalía décima del Ministerio Público.

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