Compartir

Por el delito tipificado como “tráfico de droga, sustancias estupefacientes y psicotrópicas agravado y asociación”, serán imputados un hombre de 40 años y una mujer de 38, tras ser detenidos en el estado Falcón.

NO DEJES DE LEER AHORA: Sujeto que hirió a hombre en cuello fue capturado en Chacaíto, Caracas



La información la compartió el fiscal general de la República, Tarek William Saab, durante la jornada de este martes 2 de septiembre. De acuerdo a los medios locales, la pareja portaba 93 panelas de droga ocultos entre compartimentos de un vehiculo color blanco modelo Cheyenne marca Chevrolet.

Se trasladaban Mauroa, en la carretera nacional Zulia – Falcón, en el sector Los Pedros, municipio Mauroa, al momento de la detención. “Dichos delincuentes intentaban trasladar 90 panelas de presunta droga, denominada marihuana, con un peso de 47,3 Kg, y 3 (panelas) de presunta droga, cocaína, con 3,2 Kg en Falcón”, escribió el fiscal en la publicación.

Así también, los funcionarios decomisaron dos teléfonos celulares, casi 80.000 dólares y 100.000 presos colombianos. Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: