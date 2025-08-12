Compartir

Una pareja murió en Brasil mientras tenían intimidad en un carro, y caer por un acantilado. El hecho conmocionó a ese país, el accidente ocurrió en la zona montañosa de Espirito Santo, aun se mantienen las investigaciones del hecho.

La pareja estaba dentro del vehículo, los cadáveres fueron encontrados desnudos dentro del carro. Estos al parecer estaban teniendo relaciones sexuales cerca de un acantilado. Debido al movimiento del carro este rodó y cayó.

El carro estaba estacionado en un acantilado de 400 metros de altura. El lugar es uno de los más concurridos por parejas en horas de la noche. Pero esta vez uno de esos encuentros íntimos terminó en tragedia

“Lo que imaginamos es que el movimiento dentro del coche empujó el vehículo, lo hizo avanzar unos metros y luego cayó al vacío”; dijo el detective Alberto Roque Peres al periódico O Globo.

El automóvil tenía el freno de mano puesto, pero los cuerpos estaban desnudos y sin el cinturón de seguridad. El accidente ocurrió el pasado 5 de agosto a la medianoche, el vehículo cayó por el vacío.

El carro chocó primero contra una roca de gran tamaño para terminar cayendo. La pareja falleció de manera instantánea. Los bomberos tuvieron Que hacer un gran esfuerzo para recuperar los cuerpos sin vida.

“Los residentes informaron haber escuchado un ruido muy fuerte entre la 1:30 y las 2:00 de la madrugada, pero como estaba oscuro y la vegetación es densa y alta, nadie podía ver nada en ese momento”, detalló Peres.

