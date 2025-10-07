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Pareja se casó al estilo Shrek por una buena causa

By Danny Valdiviezo
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Pareja se casó al estilo Shrek

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Danny Valdiviezo
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Una pareja se casó al estilo Shrek por una buena causa. Amanda y Nathan Gibbs: Esta pareja inglesa se disfrazó de Shrek y Fiona para su boda, pidiendo a los invitados que vistieran como personajes de cuentos de hadas, creando una atmósfera temática inspirada en el pantano.

Propósito benéfico: Su celebración tuvo un fin solidario: en lugar de recibir regalos, solicitaron donaciones para organizaciones benéficas contra el cáncer. En memoria de amigos y familiares que habían perdido a causa de esta enfermedad.

Pareja se casó al estilo Shrek

Participación de los invitados: Los invitados también se animaron a participar con sus propios disfraces, que incluyeron personajes como el Hombre de Jengibre, Mickey Mouse y Jack Sparrow.

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