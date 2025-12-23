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Una pareja venezolana fue encontrada sin vida en un apartamento en Chile. Las autoridades investigan un homicidio suicidio en la zona metropolitana de Santiago. Ambos presentaban heridas con un arma blanca.

Estos fueron identificados como Alyna Boscán Muñoz además de Gustavo Ramos Rincón, ambos eran del estado Zulia. La mujer presentaba heridas en el pecho como cortes en otras zonas del cuerpo.

Pareja venezolana encontrada sin vida en un apartamento en Chile

Ambos se encontraban solos en el apartamento, hasta que uno de los hijos del hombre llegó al apartamento encontrando la trágica escena. El hombre murió con el cuchillo carnicero en la mano.

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Según las palabras de la comisaria Margarita Parra el hombre habría asesinado a la mujer con el cuchillo para luego quitarse la vida. Detalló que los familiares dijeron que había un núcleo de violencia en la pareja. «Especialmente de él hacia ella, más de agresión», sostuvo.

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