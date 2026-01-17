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Pareja yukpa caminaba con dos kilos de cocaína en Zulia

By Redacción Carabobo
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Pareja yukpa detenida posesión cocaína

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Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), detuvieron en flagrancia a una pareja yukpa por la posesión de presuntas sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

​Los detenidos quedaron identificados como: ​Ely Yohana Báez, de 39 años de edad, y ​Richard José Panapera, de 25 años de edad, perteneciente a la etnia Yukpa, (indocumentado al momento de la aprehensión).

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El procedimiento registró la tarde del jueves 15 de enero, en las adyacencias de la Plaza Bolívar de Machiques, punto estratégico donde los uniformados mantenían un dispositivo de control y seguridad ciudadana.

Pareja yukpa detenida por posesión de cocaína en Zulia

​Al realizar la inspección de rutina, los oficiales detectaron un morral marca Totto, color negro, en posesión de los sospechosos. Tras la revisión exhaustiva del equipaje, se halló en su interior una (1) panela de forma rectangular, elaborada en material sintético de color negro y traslúcido.

El envoltorio contenía una sustancia de polvo color blanco, con un peso aproximado de dos kilogramos (2 kg), identificada preliminarmente como clorhidrato de cocaína.

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SourceLa Verdad
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