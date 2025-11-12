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Paris Jackson, hija del fallecido cantante Michael Jackson, publicó un video en TikTok en el que mostró las consecuencias físicas que le dejó su pasado con el consumo de sustancias.

En la grabación, la modelo y cantante estadounidense explicó que tiene una lesión en el tabique nasal, producto de años difíciles en los que enfrentó problemas de adicción.

En el video, Paris utilizó la linterna de su teléfono para mostrar una pequeña perforación entre sus fosas nasales. “Tengo un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz. Me pasa porque tengo un tabique perforado. Es por lo que ustedes creen que es. No consuman, chicos”, dijo la artista de 27 años al explicar lo ocurrido.

Paris Jackson reveló perforación de tabique por consumo de drogas

Según la lesión se produjo hace varios años, durante una etapa en la que la hija del Rey del Pop atravesó problemas personales. Especialistas en salud consultados por la prensa internacional explicaron que este tipo de perforaciones pueden generarse por la exposición prolongada a ciertas sustancias o por intervenciones médicas repetidas en la zona de la nariz.

Paris también afirmó que no planea someterse a una cirugía reconstructiva. Aunque existen procedimientos para reparar la lesión, la artista explicó que prefiere evitar tratamientos que requieran medicación posterior. “Estoy casi seis años sobria, y en una cirugía así hay que tomar pastillas. No quiero jugar con eso”, comentó en su publicación.