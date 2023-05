El Paris Saint-Germain (PSG) suspendió al jugador Lionel Messi porque faltó al entrenamiento del lunes; debido a que viajó a Arabia Saudita con su familia a pesar de que no estaba autorizado.

El fin de semana, el equipo perdió ante el Lorient y por eso la oferta del entrenador del PSG, Christophe Galtier había quedado nula. Pues, la idea era que los jugadores tendrían dos días libres, lunes y martes si conseguían el triunfo antes el equipo rival.

Días previos, Messi había consultado si podía viajar al Golfo Árabe para honrar su acuerdo de patrocinio como embajador de Arabia Saudita. Por lo cual, el director deportivo le dio luz verde para ir en caso de victoria o empate, pero no de derrota.

Paris Saint-Germain confirm to AFP they are set to “discipline football star Lionel Messi over his trip to Saudi Arabia”. 🔴🔵⚠️ #PSG

The suspension will be valid for the next two weeks — it could include no chance to play games and partecipate to group trainings. pic.twitter.com/KKY66jMM65

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2023