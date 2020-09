Agradecido a la directiva de los portales de información digital Noticias24Carabobo y Noticias Ahora, ambos son una referencia como medios de comunicación en el estado Carabobo y a nivel nacional, aquí estamos a partir de hoy lunes 28 de septiembre del 2020, retomando el periodismo de opinión, de análisis, primicias, en la era digital, con el estilo y la credibilidad que nos caracteriza por tres décadas de trayectoria periodística, porque si algo nos motiva es decir la verdad, sin mas preámbulo, iniciamos el parte informativo, todo viene De Buena Fuente.

PARLAMENTARIAS 6D: A pesar de las pretensiones e intentos de sabotear las elecc iones del próximo 06 de diciembre para escoger a diputadas y diputados de la Asamblea Nacional, hablo de sectores de oposición que ante la nueva derrota que se les avecina, a pesar de que la situación actual pudiera motivar a votar a sus seguidores, la jornada electoral se desarrollara contra viento y marea, en medio de la pandemia del coronavirus, y de una crisis coyuntural que ha golpeado no solo a los venezolanos, sino a nivel mundial, las parlamentarias se realizaran con la participación de un sector de los partidos de oposición, y por la revolución se logro como ha ocurrido en anteriores eventos electorales, una alianza entre partidos de la militancia revolucionaria agrupados en el Gran Polo Patriótico…NO ES CASUAL: Una serie de situaciones que se vienen originando en algunos estados del país, por lo cual ya los organismos nacionales de inteligencia y seguridad están alerta, ante los focos de incendios provocados muy cercanos a estaciones de gasolina, edificios sedes de entes públicos, apagones en varias regiones, activación de protesta de calle, todo ello sumado al alza que diariamente le dan al dólar paralelo, que se traduce en aumento desproporcionado de precios de los productos, y para rematar una campaña de información negativa en redes y medios internacionales, es como para que mas de uno entre en pánico, se ofusque en el descontento y la desesperación, propiciar un escenario para aventuras golpistas. Mosca con eso. LLEGO VIELMA MORA: A más de un carabobeño, incluyendo alcaldes y políticos de la región, tomo por sorpresa el anuncio de la candidatura del ex gobernador del estado Táchira, Jose Gregorio Vielma Mora, designado desde la dirección nacional del Psuv, un candidato cuarto bate sin duda alguna, para encabezar Voto Lista, su presencia en Capitolio genero un revuelo, como era de esperarse, al igual que la cara de ponchado de algunos alcaldes o funcionarios muy cercanos al gobernador Rafael Lacava, quien previo a la juramentaciòn del Comando de Campaña Dario Vivas, habría sostenido una reunión a puerta cerrada con Vielma Mora en su despacho, luego lo presento oficialmente a todos los presentes, para retirarse posterior al acto. Vielma Mora ya se instaló en Capitolio desde allí despacha y ejecuta su plan de campaña, monitorea con mapa sobre el escritorio todos los circuitos, fuentes de alta dirigencia política, revelan que al candidato le fueron asignadas varias tareas políticas a cumplir, a solicitud de Diosdado Cabello y del mismísimo Nicolas Maduro, se incluye revisar el tema financiero en el estado, destino de los recursos, lo que se rumora en predios políticos capitalinos es que Vielma Mora posterior al 6 de diciembre se convierta en el Protector de Carabobo, será por eso que jugando a posición adelantada, a mas de un alcalde les dio por hacerse selfis con Vielma Mora, voy mas allá, hay un joven alcalde que prácticamente se le cuadro a Vielma Mora, para decirle: Lo que usted ordene Jefe. Son ideas mías o este alcalde busca asegurar su reelección, pero lo que hemos podido observar y dicho por quienes conocen muy bien al ex presidente del Seniat, es que Vielma Mora no come cuentos, en pocos días de campaña ya ha podido analizar y observar de la propia gente, del pueblo, el rechazo o la mediana aceptación de estos alcaldes en Carabobo, por cierto que del Comando de Campaña Nacional Dario Vivas han exhortado a los candidatos a hacer su campaña de manera independiente, sin andar con los alcaldes de gancho, con planteamientos en mano, no quedarse en flayer publicitarios y mucho menos llegar a las comunidades con un despliegue de camionetas de lujo, escoltas, motos, y todo un aparataje, haciendo alarde de derroche, porque de lo que se trata es de conectarse con la realidad de la gente y atender sus necesidades. CANDIDATOS: Por el circuito 5 Valencia Sur, Miguel Peña, Rafael Urdaneta, Santa Rosa, Negro Primero y todo el municipio Libertador, allí los candidatos del chavismo, Ekalov González, joven revolucionario, uno de los mejores candidatos de ese lote, porque no tiene rechazo y luce un joven con potencial político, seguido de Yondel Silva, Maritza Guzmán y Blanca Rodríguez, aquí la cosa no esta tan fácil para los los camaradas que se han se toparon con el sentimiento de respaldo, apoyo y aceptación, que ha tenido la candidatura del ex gobernador Acosta Carlez, por el partido Soluciones para Venezuela de Claudio Fermin, quien durante cinco minutos elogio al ex gobernador en una entrevista en VTV, Acosta a pesar de no andar muy posicionado en las redes sociales o haciendo actividades, la gente lo recuerda y con cariño, en sectores como Lomas de Funval, Flor Amarillo, Fundación CAP, las personas recuerdan el trabajo social de Acosta y este estaría captando cierto descontento del pueblo por algunos de los hoy candidatos y de quienes dirigen las riendas de la municipalidad. Circuito 1­ Juan Jose Mora, Puerto Cabello, Bejuma, Montalbán y Miranda, aca tenemos a Juan Samuel Cohen, uno de los candidatos fuertes de Lacava, ha ido aumentando la aceptación pese a campañas sucias de descrédito en redes sociales, promovidas desde Puerto Cabello, comentan que un dúo de ex funcionarios del gobierno regional removidos de sus cargos, contrataron hasta un babalao para hacerlo perder, apelando a la santería, al igual que algunos alcaldes de ese circuito, a Cohen lo mastican, pero no lo tragan, pero mas allá de eso Samuel Cohen luce imbatible y lo que debe prevalecer es la unidad revolucionaria. Circuito 2: Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra, los candidatos Jesus Santander hasta hace poco Secretario General de Gobierno, lleva tiempo abonando el terreno político, de cara a un cargo de elección popular, el otro aspirante a diputado, es el joven Reinaldo Rodríguez, su experiencia como coordinador regional del Movimiento Somos Venezuela, le ha ganado aceptación. Circuito 4: Comprende los municipios Los Guayos y Carlos Arvelo, un candidato de fuerza y comprobada experiencia en los espacios de la revolución, Enrique Ramos, uno de los pocos que maneja el discurso y propuestas concretas de campaña, tiene como suplente a Mervelis Moreno de Burgos, quien tiene a favor una gestión social en el municipio Los Guayos. Circuito 3: San Blas, Valencia Norte, San Jose, Naguanagua y San Diego. Alexis Ortilez, candidato duramente cuestionado de guarimbero y pasado escuálido, su foto junto a la Rectora de la UC Jessy Divo recorrió las redes sociales, estuvo a punto que desde la Dirección Nacional del Psuv lo volaran de la lista de candidatos, desde el equipo político municipal le han pretendido lavar la cara vendiéndolo como un joven de izquierda, pero el chavista de base, no lo termina de comprar, la otra candidata es Juliana Ruiz. DURO GOLPE: El escándalo de corrupción que se ha destapado las ultimas semana as, caso puntual Insalud, la orden de aprehensión contra Juan Carlos Yanez, un ingeniero de profesión que ademas de dirigir la salud en Carabobo, comandaba la corrupción con la venta de medicamentos, insumos para el covid, también le pusieron los ganchos al medico colombiano grabado en plena venta de vacunas y al director de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera, por cierto resulta contradictorio que a este médico Alexis Riera no solo hayan salido en su defensa trabajadores de la Chet con protestas pidiendo su liberación, sino ademas personas de reconocida trayectoria en Carabobo, cuentas en redes sociales, lo describen honesto, trabajador, buen jefe, lo cierto es que sea por omisión o por vinculación indirecta, el medico que fue grabado que ejercía la medicina en Venezuela sin haber hecho revalida, lo habría hundido en cada uno de los interrogatorios del Sebin. Canto todo. Pero como no todo es malo, en relación a quienes están al frente de la salud en el estado, hay personas valiosas que a lo largo de sus años de servicio que vienen de anteriores gestiones, son ejemplo de honestidad, ética, vocación, tal es el caso de la Epidemióloga Dra, Maria Auxiliadora Rangel, de quien se tienen muy buenas referencias profesionales y de su trato humanista como persona. CASO FONTUR: Nos llego el dato de que estaría por llegar a Carabobo próximamente un lote de unidades de transporte publico, vehículos tipo taxis y un arsenal de cauchos a Fontur la cual esta bajo la dirección del gobierno nacional en la persona de Asdrubal Colina, a quien presuntamente quieren desde el poder estadal cortarle la cabeza para tomar el control de la institución, según la fuente, el mismo funcionario que maneja el sector ‘transporte en Carabobo y el mismo que a trocha y mocha se quedo con el manejo de la estación de gasolina ubicada en los alrededores del Big Low Center, via a la Policía Municipal de San Diego, esta gasolinera estaba en manos del gobierno nacional pero este funcionario del ejecutivo estadal, saco de la jugada hasta al que controla la seguridad en el estado. Son evidentes estas pugnas por quien tiene mas gasolineras en Carabobo, lo que se ha constituido en la caja chica dolarizada de muchos, funcionarios de la gobernación, algunos alcaldes y directores de policías municipales, se iguala a la peleas entre pranes por quien tiene mas control del penal, en este caso de la bomba. Será por esto que una comisión del Sebin procedente de Caracas tiene varios meses instalada en Carabobo, haciendo seguimiento sigilosamente a esta situación de lo que ahora se ha convertido en un negocio con la distribución del preciado y tan costoso liquido. Dichos funcionarios suelen desayunar en una panadería del norte de Valencia, entre cafés y cachitos, comentan de la acciones delincuenciales de algunos personeros en Carabobo. UN INFILTRADO: Sera cierto que a lo interno del ejecutivo regional carabobeño, se ha ordenado investigar a un presunto infiltrado, funcionario o muy allegado al gobernador Rafael Lacava, que estaría sacando información confidencial, la cual rebota a Caracas y de allí a Miami, (con previa transferencia) para lo que posteriormente tiene resonancia en medios y redes sociales en descrédito contra la gestión de drácula. Ya lo tendrían pillado. VACUNANDO: Igualmente hay un personaje con estampa de modelo devaluado, nombre y apellido italiano, que con el cuento de tener fotos en Quinta Carabobo en reuniones sociales con Rafael Lacava, un carnet que lo acredita como comisionado de la gobernación, también dice ser representar de la Dirección de Hacienda de Naguanagua, anda vacunando a agencias de carros, dueños de bodegones, en Valencia y Naguanagua, amenazándolos con cerrarles el negocio sino se bajan de la mula con 5 mil verdes en efectivo. Asi se presento en una agencia venta de vehículos frente a Centro Comercial Vìa Venetto en Mañongo, según, chapea en nombre de la gobernacion y de la alcaldía de Naguanagua. Ahí les dejo eso.

