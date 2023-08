Compartir

Una de las zonas más frecuentadas por los carabobeños en este asueto escolar, es el Parque Cerro Casupo, el cual se erige como uno de los lugares predilectos de grandes y chicos, gracias a sus remozados espacios, propicios para realizar senderismo, practicar yoga, deporte y mantenerse en contacto con la naturaleza.

Ubicado en pleno corazón de la parroquia San José del municipio Valencia, esta mágica montaña de 693 hectáreas aproximadamente, recibe a más de 10 mil usuarios semanales, siendo los fines de semana, los días con mayor registro de visitantes.

Parque “Cerro Casupo”

Las instalaciones del Parque Cerro Casupo comenzaron a brillar en el año 2018, durante la gestión del gobernador Rafael Lacava, quien, acompañado por un equipo de alto nivel, une esfuerzos diariamente para hacer de estos espacios naturales los más confortables para la familia venezolana.

Tras un arduo trabajo de rehabilitación y modernización, el parque Cerro Casupo cuenta con un amplio despliegue de seguridad, encabezado por la Policía de Carabobo, en unidades motorizadas y recorridos a pie, además de cuatro puntos de atención de Protección Civil y Bomberos de Carabobo.

“El Casupo para mí es un parque hermoso, de un tiempo para acá tuvo una remodelación, que ha traído como consecuencia que sea más visitado, porque no solamente brinda unas instalaciones súper cómodas, sino que el tema de seguridad está muy bien abarcado por la Policía de Carabobo”, afirmó Eduardo Silva, corredor de montaña.

Diversidad en flora y fauna

El Parque posee un vivero y zona destinada al cultivo de plantas frutales y ornamentales, donde los visitantes pueden disfrutar de las diferentes especies de la flora carabobeña.

Joel Hernández, biólogo del lugar, precisó que desde el año 2018, se han realizado diferentes reforestaciones, sembrando 20 mil especies de árboles en las zonas más vulnerables del parque.

“Nuestra labor es garantizar que los cuerpos de agua dentro del parque, que tienen una buena calidad, se mantengan durante muchos años más, a fin de garantizar que estas dos únicas quebradas que tiene Valencia se conserven”, comentó.

Señaló que el cerro posee diversidad de fauna, que incluyen especies endémicas del Cerro Casupo.

“A pesar del cambio climático, con las medidas que hemos tomado dentro del parque, hemos logrado que estas poblaciones de animales se mantengan en buenas condiciones. Aquí tenemos una diversidad muy grande de anfibios, reptiles, mamíferos y aves”, afirmó.

Este maravilloso lugar también cuenta con un pequeño serpentario, uno de los mayores atractivos del cerro, el cual cuenta con una Boa Tornasol y tres boas constrictoras, especies endémicas, rescatadas en las vías públicas de Prebo.

Practicar tenis en el corazón de la montaña

El Casupo también posee una innovadora cancha de tenis, ubicada en el corazón de la montaña, la cual permite a los amantes de este deporte recibir clases particulares.

Iván Cochibello, entrenador, destacó que en el lugar más de una docena de niños y adultos practican esta disciplina al aire libre, respirando aire puro.

“Se le agradece al gobernador Rafael Lacava por esta belleza de campo y por su decisión de apoyar este deporte hermoso que ha tenido mucha receptividad de los valencianos. Gracias por trabajar imparablemente por el deporte”, expresó.

En El Casupo, también hay una escuela de yoga, donde los seguidores de esta disciplina pueden entrar en contacto con la naturaleza, en un espacio abierto y confortable.

“Estamos aquí desde hace más de dos años. Nuestros horarios son lunes, miércoles y sábado, desde las 8am. Estamos aquí conectándonos con la naturaleza, respirando aire fresco. Este ha sido un parque que ha venido en franca recuperación y donde podemos disfrutar de ríos, una seguridad impresionante y de un personal súper atento”, indicó Luirene Tovar, instructora de Yoga.

Una visita agradable

Para los amantes de la naturaleza, el cerro Casupo es el lugar ideal de esparcimiento, ya que no solo cuenta con espacios recuperados, sino con un café al aire libre y zona de wifi para hacer grata la estadía de los visitantes.

“Los invito al parque, a caminarlo. Tiene mucha seguridad en todos los puntos, las caminarías están siempre limpias, los recorridos están bien demarcados. He visto mucha vida hasta animal. Es muy amena esta vivista. Vengan de jueves a domingo de 6:30 am a 5:45 pm. No se arrepentirán”, comentó Adimari González.

Igualmente, Constanza Nieves, senderista, destacó estar contenta por la interacción con la naturaleza y las charlas formativas que el personal ofrece en las visitas guiadas.

“Muy contentos con este espacio que ha sido recuperado y renovado, y de paso hemos sido formados de lo que es la historia, la vegetación, la fauna y todo lo que compone este parque. Nos vamos felices de haber realizado esta ruta”, sentenció.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.