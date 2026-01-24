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Con el propósito de brindar una experiencia única a la población, se activó un nuevo servicio gratuito de bicicletas para los visitantes del Parque Draculandia en las instalaciones del Parque Recreacional Sur del municipio Valencia, iniciativa impulsada por la Gobernación del estado Carabobo.

Gracias a este nuevo atractivo, niños y niñas de hasta 12 años de edad podrán pedalear por las 6 hectáreas del recinto donde podrán disfrutar las diferentes atracciones temáticas que presenta el parque, donde los representantes mayores de 18 años podrán retirar hasta dos bicicletas.

Parque Draculandia cuenta con servicio de bicicletas

Asimismo, este servicio fomentará las prácticas saludables como el interés por el ciclismo para su práctica deportiva y el desarrollo de los más pequeños en zonas de esparcimiento óptimas para su recreación.

Cabe recordar que todos los turistas que visitan este parque podrán disfrutar de sus instalaciones de forma gratuita los días viernes en un horario de 3:00pm a 9:00pm, mientras que sábado y domingo, estará abierto al público de 11:00am a 8:00pm.

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