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El Parque Negra Hipólita en septiembre 2025 sigue siendo un espacio natural, un refugio, donde puedes ir solo o con tu familia, caminarlo, respirar profundo. Escuchar el canto de los pájaros, además de disfrutarlo.

Ha sido a lo largo de estas décadas una referencia de paseo natural, puedes entrar y darle vuelta al parque. Ponte tus zapatos deportivos y camina todo el lugar, apreciando el hermoso verde encajado en la urbanidad del norte valenciano.

Cada espacio cuenta, desde la zona sur del parque hasta la zona norte, áreas que siguen cuidadas, que siguen siempre a la orden para pasar un rato. Lleva un libro, siéntate en la grama y deja pasar el tiempo en este bonito lugar.

Parque Negra Hipólita en septiembre 2025

Desde los años ochenta y luego en los noventa con la ampliación, se dio espacio al parque Fernando Peñalver, el cual está al pasar el puente interno sobre el Río Cabriales. El lugar ha visto generaciones disfrutar del espacio.

Cada área hay que conocerla, como cuidarla, cada fin de semana es una referencia para ir con la familia, con los amigos, pasar un día compartiendo. Además de un lugar de tranquilidad, donde puedes ver los árboles.

Hoy en día es muy recomendado, caminar y respirar por estos espacios llenos de verdor y de sonidos tan bonitos como el cantar de unos pájaros. Llénate de una energía positiva en este espacio.

El lugar recomendado

Además de disfrutar hay áreas como la zona de comida, y otros espacios, el parque sigue siendo un emblema en cualquier temporada del año. Navidad, Vacaciones, Carnaval, entre otros.

La recomendación que te damos siempre desde Noticias24Carabobo, cuidar estos espacios, no botes basura, mantenlos siempre limpios. De esa manera seguiremos teniendo esa armonía con la Madre Naturaleza.

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