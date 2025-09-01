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El pasaporte habilitado del Saime en septiembre 2025, puedes tramitarlo de esta manera. Solo debes cumplir con los requisitos que exige el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.

Recuerda que con la habilitación solo tienes que esperar 48 horas para poder tener el pasaporte listo. Para esto comienza con los pasos para poder obtener el pasaporte.

Pasaporte habilitado del Saime en septiembre 2025

Primer paso debes entrar al portal del Saime y buscar la opción de “pasaporte ordinario con habilitación”.

Luego del proceso, debes pagar 12 Unidades Tributarias (UT) y presentar el serial de la cita. Recuerda que para los menores de edad, el proceso es casi igual. Deben pagar las 12 UT y presentar el serial de la cita, además de una copia certificada del acta de nacimiento.

Los niños mayores de nueve años deben presentar cédula de identidad. Cuando el trámite es para un menor, solo un padre debe asistir a la cita; la presencia del otro progenitor no es obligatoria. Si ambos padres son extranjeros, deben llevar sus pasaportes.

Si uno de los padres falleció la persona debe presentar el acta de defunción. Si ambos padres no están vivos o perdieron la patria potestad, el tutor legal debe llevar la sentencia del Tribunal de Protección.

Precios del pasaporte

290 dólares a la tasa del día del BCV para niños desde los 3 meses a 3 años. Para niños y adolescentes de 3 años hasta los 17 años y 11 meses, el precio es de 310 dólares. Para adultos mayores de 18 años, el pasaporte cuesta 350 dólares.

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