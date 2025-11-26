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Para registrar un vehículo por primera vez en el INTT, debes generar la Planilla Única de Trámite en el portal web del instituto. Luego completar los requisitos en línea y luego consignar los documentos físicos en la oficina del INTT más cercana.

Los documentos necesarios son la factura original del vehículo, la copia de tu cédula de identidad laminada y el certificado de origen del vehículo, entre otros.

Registrar tu vehículo por primera vez en el INTT

Registrar tu vehículo por primera vez en el INTT, pasos para el registro en línea

Ingresa al portal del INTT: Visita el sitio web oficial del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).

Accede a la Planilla Única de Trámite: Busca y selecciona la opción «PLANILLA ÚNICA DE TRÁMITE».

Regístrate: Haz clic en «REGISTRARSE» y completa la información solicitada. Si ya tienes cuenta, inicia sesión con tu usuario y contraseña.

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Confirma tu cuenta: Ingresa el código de confirmación que recibirás en tu correo electrónico.

Genera la planilla: Una vez dentro del portal, selecciona el trámite de «Registro» para vehículos nuevos.

Paga en línea: Realiza el pago de los derechos correspondientes a través de los medios de pago autorizados en el portal.

Documentos físicos a consignar en la oficina del INTT

Planilla Única de Trámite (impresa)

Copia de la Cédula de Identidad laminada y vigente

Certificado de Origen del vehículo (original)

Factura de Compra del vehículo (original)

Copia de la Póliza de Responsabilidad Civil

Comprobantes de medios de pago

Consideraciones adicionales

Apoderado legal: Si el trámite lo realiza un apoderado, debe presentar un poder notariado debidamente autenticado.

Financiamiento: Si la compra se realizó a través de un financiamiento bancario, se debe presentar el registro bancario y los comprobantes de los medios de pago.

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