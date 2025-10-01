Patria 2025 en septiembre cerró con la entrega de cuatro bonos, hoy 30 del noveno mes del año. Ya listo para entrar desde mañana con el décimo mes del año y esperando con la entrega del Bono Único Familiar.
Patria 2025 en septiembre
Inició la entrega del Bono El Buen Pastor (septiembre 2025) a través del Sistema Patria enviado por el presidente Nicolás Maduro para los pastores y cristianos de la iglesia evangélica. Por un Monto en Bs. 2.200,00.
Comentó también la entrega del Bono Cultores Populares (septiembre 2025) a través del Sistema Patria. Por un monto de 7.400 bolívares.
Indicó la Plataforma que comenzó la entrega Inicia la entrega del Bono Cuadrantes De Paz (septiembre 2025) a través del Sistema Patria para los funcionarios policiales y Organismos de seguridad. Monto en Bs. 12.750,00.
Inició la entrega del Bono Corresponsabilidad Y Formación (septiembre 2025) a través del Sistema Patria para los funcionarios públicos de nóminas especiales. Monto en Bs. 20.850,00.
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