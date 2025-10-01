Compartir

Patria 2025 en septiembre cerró con la entrega de cuatro bonos, hoy 30 del noveno mes del año. Ya listo para entrar desde mañana con el décimo mes del año y esperando con la entrega del Bono Único Familiar.

Patria 2025 en septiembre

Inició la entrega del Bono El Buen Pastor (septiembre 2025) a través del Sistema Patria enviado por el presidente Nicolás Maduro para los pastores y cristianos de la iglesia evangélica. Por un Monto en Bs. 2.200,00.

Comentó también la entrega del Bono Cultores Populares (septiembre 2025) a través del Sistema Patria. Por un monto de 7.400 bolívares.

Indicó la Plataforma que comenzó la entrega Inicia la entrega del Bono Cuadrantes De Paz (septiembre 2025) a través del Sistema Patria para los funcionarios policiales y Organismos de seguridad. Monto en Bs. 12.750,00.

Inició la entrega del Bono Corresponsabilidad Y Formación (septiembre 2025) a través del Sistema Patria para los funcionarios públicos de nóminas especiales. Monto en Bs. 20.850,00.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas