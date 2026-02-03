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Hay legados que se construyen con esfuerzo y otros que se sellan con calidad absoluta. Hoy, Papeles Venezolanos C.A., (PAVECA) no solo celebra 73 años de trayectoria ininterrumpida desde aquel 03 de febrero de 1953; celebra la pasión de ser parte de los hogares venezolanos.

Siete décadas después, nuestro corazón sigue latiendo con fuerza en el municipio Guacara, transformando la industria papelera en un símbolo de orgullo nacional. Y con una confianza inquebrantable.

En este aniversario, PAVECA alcanza un peldaño superior en su compromiso con el país. Nos enorgullece que nuestra gestión está respaldada por la certificación ISO 9001:2015.

Un estándar internacional que avala la excelencia de nuestros procesos y garantiza que cada producto que llega a las manos de las familias venezolanas cumple con los rigurosos controles de calidad internacional.

PAVECA celebra 73 años de excelencia certificada en Venezuela

A lo largo de estos 73 años, nuestra evolución ha ido de la mano con la innovación, el respeto al entorno y el talento humano, cuyo alto desempeño y búsqueda de la mejora continua nos posicionan como la empresa líder en el mercado venezolano.

PAVECA, agradece a cada generación de venezolanos que ha confiado en nuestras marcas para la higiene personal y del hogar. Seguimos adelante, con la mirada puesta en el futuro y el sello de calidad ISO 9001:2015 como nuestra promesa de valor para los años por venir.

¡Feliz Aniversario Papeles Venezolanos C.A.!

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