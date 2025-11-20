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Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) informó la tarde de este jueves a través de un comunicado en sus redes sociales, que el pasado miércoles 19 de noviembre, se produjo un incendio en las instalaciones del Mejorador Petrocedeño, ubicado en el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui, en el cual se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad industrial establecidos para proteger tanto a los trabajadores como a las comunidades cercanas.

La compañía destacó que, ante este evento, se activaron de manera inmediata las Brigadas de Emergencia de PDVSA y los Organismos de Control del estado Anzoátegui.

«Gracias a la rápida acción de los equipos especializados, se logró contener la situación bajo estrictas medidas de seguridad», indica el comunicado.

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Incendio en Petrocedeño

PDVSA reafirma su compromiso con la seguridad operacional y la protección del ambiente, al tiempo que garantiza la continuidad de sus procesos productivos.

La empresa mantendrá informada a la opinión pública sobre los avances en la atención de este hecho y las acciones emprendidas para restablecer la normalidad en sus operaciones.

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