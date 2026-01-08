Este miércoles, la estatal Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) informó que actualmente se encuentra negociando con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países.

Mediante un comunicado compartido en redes sociales, la compañía indicó que este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes.