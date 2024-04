Compartir

El presidente de España, Pedro Sánchez, ha anunciado a través de una carta a la ciudadanía que cancela su agenda pública y reflexionará en los próximos días su continuidad en el cargo.

Esto tras la apertura de diligencias contra su esposa por una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias.

El lunes 29 de abril anunciará su decisión, ha comunicado.

“Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor”, ha escrito en la carta la ciudadanía que ha publicado a través de sus redes sociales.

Y agregó: “Se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa (…) No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa”.

“Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas”, ha reflexionado Sánchez.

Denuncias a Begoña Gómez

El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, con fecha 16 de abril de 2024, ha inciado diligencias de investigación por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez.

¿Quién ocuparía su puesto como presidente?

Durante los casi 41 años de democracia que tiene España, han pasado por la presidencia del Gobierno un total de 7 presidentes: Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar, Felipe González, Leopoldo Calvo Sotelo y Adolfo Suárez. Siendo este último el único en dimitir en su cargo.

Según el artículo 101 de la Constitución Española, en caso de que el presidente pierda la confianza parlamentaria prevista en la Constitución, fallezca o dimita, el Gobierno actual se debe cesar, aunque este se mantendrá hasta la toma de posesión de un nuevo Gobierno.

En cuanto a la persona que ocuparía el cargo y las funciones de Pedro Sánchez, la ley establece al vicepresidente o vicepresidentes, o a los ministros, si no se dispone de este, como el/los sustitutos en el cargo.

Actualmente, nuestro gobierno dispone de tres vicepresidentas: María Jesús Montero como vicepresidenta primera, Yolanda Díaz (SUMAR) como vicepresidenta segunda, y por último, Teresa Ribera como vicepresidenta tercera.

Carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía

Carta a la ciudadanía. pic.twitter.com/c2nFxTXQTK — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 24, 2024

