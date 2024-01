Compartir

El Presidente de PDVSA, Pedro Tellechea y las sanciones de Estados Unidos han estado en tendencia. El máximo gerente de la empresa más importante del país dijo que el país está preparado si hay nuevas sanciones.

En horas de la tarde de este martes, Tellechea quien está a cargo del Ministerio de Petróleo habló sobre el tema. Estados Unidos dijo que habrá nuevas sanciones por la inhabilitación de María Corina Machado.

“El país está preparado para cualquier circunstancia (…) Si nos colocan más sanciones nosotros nos prepararemos para las sanciones. Las consecuencias de las medidas que tome Estados Unidos seguramente ellos también las van a tener», dijo Tellechea.

Comentó que las multas y medidas contra Venezuela no han dejado de existir en estos meses. «Nosotros tenemos bienes cancelados que no hemos podido traer; equipamiento que ya fue comprado por Venezuela y no ha sido posible traerlo al país”, comentó.

“Cuando usted me dice el ‘aliviamiento’ (de las sanciones) lo único que permite es que algunas empresas estadounidenses o trasnacionales vengan a Venezuela; y visualicen cualquier tipo de proyecto que puedan hacer con Venezuela». Destacó.

Pedro Tellechea y las sanciones de Estados Unidos

Resaltó que aunque hay un problema logístico en la actualidad están preparados para las sanciones en el mes de abril. Indicó que esta semana Pdvsa recibió 145 cisternas para la flota interna de gasolina y gasoil.

“Nosotros tenemos una capacidad productiva en Venezuela que nos va a llevar a posicionarnos en las nuevas energía con una posibilidad de llevar 98 de octanaje, por supuesto con otros precios que correspondan, se están haciendo los estudios y se presentarán en su momento”, aseguró.

