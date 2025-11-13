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Guillermo del Toro es uno de los directores de cine más queridos y seguidos de México, sus películas son consideradas por sus seguidores como arte puro, y ahora su nueva versión de Frankenstein no es la excepción.

Es por este motivo que el propio director, a través de su perfil de Instagram, anunció que la cinta protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi se ha convertido en la más vista de la plataforma Netflix, ubicándose así en la número 1.

¿De qué trata Frankenstein?

La película muestra una nueva reinterpretación del clásico del terror y la ciencia ficción de Mary Shelley. Aquí vemos cómo Viktor vivió una infancia complicada, lo que lo deja marcado y provoca un gran ego que da origen al nacimiento de la criatura.

El logro más grande del doctor se convierte en su miedo, y una enseñanza que da la película es que no solo se trata de crear, sino de cuidar. Viktor no supo cuidar a su creación, por lo que la criatura es expuesta al mundo real, donde muestra bondad, pero en la mayoría de las ocasiones sus diferencias provocan que no pueda encajar con los demás. Ser rechazado solo despierta en él enojo.

Esta ira se desata contra su creador, quien incluso “le robó” el poder de morir, por lo que comienza una persecución que muestra cómo ambos descienden a un abismo.

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