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La comedia romántica Julia tiene Sugar, dirigida por el reconocido cineasta José Antonio Varela, ya está disponible en Prime Video Latam. Y promete conquistar corazones con una historia divertida, emotiva y profundamente actual.

El film reúne un elenco estelar encabezado por Jorge Reyes, Alejandra Sandoval, Greisy Mena, y la participación especial del primer actor Fernando “el flaco” Solórzano, Además de la joven talentosa Valeria Sandoval.

Esta producción internacional —coproducida entre Venezuela, Colombia y Estados Unidos — evoca el espíritu del clásico Mujer Bonita, pero con un sabor decididamente latino. Fresco y con buen humor.

Película venezolana Julia tiene Sugar

La historia sigue a Julia (Alejandra Sandoval), una mujer de 33 años, optimista y decidida, que atraviesa un momento difícil tras perder su trabajo y su hogar. En medio del caos, su inseparable amiga Mayeling (Estrella Hurtado) le consigue un empleo en un local nocturno.

Donde conoce a Ricardo (Jorge Reyes), un exitoso abogado de divorcios de 53 años. Lo que comienza como un acuerdo práctico para conseguir el dinero que Julia necesita; se transforma en una conexión inesperada.

Esta es una producción de Somos Films, Divarte Cine y Producciones Etiopía. Además, la película se apoya en un sólido reparto que da vida a personajes entrañables; y esenciales para el desarrollo de la trama.

Figuras como Rhandy Piñango, Adriana Romero, William Cuao, Estrella Hurtado, Jackson Gutiérrez y Antonio Delli. Los cuales suman profundidad y autenticidad a esta historia de encuentros improbables.

Fresca y contemporánea

Con una estética contemporánea, la película combina humor inteligente, sensibilidad emocional y una narrativa ágil que conecta con audiencias de todas las edades. Su eslogan lo resume todo: “Cuando tocamos fondo, a veces el amor nos sonríe.”

Si estás en Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua; Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, la podrás disfrutar a través de Prime Video Latam.

Julia tiene Sugar es la cita perfecta para quienes buscan reír, emocionarse y recordar que el amor puede aparecer en los lugares más inesperados.

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