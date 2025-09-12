EntretenimientoFarándulaPortada

Película venezolana Julia tiene Sugar en Prime Video Latam

By Redacción Carabobo
0
76
Película venezolana Julia tiene Sugar en Prime Video Latam
El actor Jorge Reyes protagoniza la exitosa película.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

La comedia romántica Julia tiene Sugar, dirigida por el reconocido cineasta José Antonio Varela, ya está disponible en Prime Video Latam. Y promete conquistar corazones con una historia divertida, emotiva y profundamente actual.

El film reúne un elenco estelar encabezado por Jorge Reyes, Alejandra Sandoval, Greisy Mena, y la participación especial del primer actor Fernando “el flaco” Solórzano, Además de la joven talentosa Valeria Sandoval.

Esta producción internacional —coproducida entre Venezuela, Colombia y Estados Unidos — evoca el espíritu del clásico Mujer Bonita, pero con un sabor decididamente latino. Fresco y con buen humor.

Película venezolana Julia tiene Sugar

La historia sigue a Julia (Alejandra Sandoval), una mujer de 33 años, optimista y decidida, que atraviesa un momento difícil tras perder su trabajo y su hogar. En medio del caos, su inseparable amiga Mayeling (Estrella Hurtado) le consigue un empleo en un local nocturno.

Donde conoce a Ricardo (Jorge Reyes), un exitoso abogado de divorcios de 53 años. Lo que comienza como un acuerdo práctico para conseguir el dinero que Julia necesita; se transforma en una conexión inesperada.

Esta es una producción de Somos Films, Divarte Cine y Producciones Etiopía. Además, la película se apoya en un sólido reparto que da vida a personajes entrañables; y esenciales para el desarrollo de la trama.

Figuras como Rhandy Piñango, Adriana Romero, William Cuao, Estrella Hurtado, Jackson Gutiérrez y Antonio Delli. Los cuales suman profundidad y autenticidad a esta historia de encuentros improbables.

Fresca y contemporánea

Con una estética contemporánea, la película combina humor inteligente, sensibilidad emocional y una narrativa ágil que conecta con audiencias de todas las edades. Su eslogan lo resume todo: “Cuando tocamos fondo, a veces el amor nos sonríe.”

Si estás en Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua; Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, la podrás disfrutar a través de Prime Video Latam.

Julia tiene Sugar es la cita perfecta para quienes buscan reír, emocionarse y recordar que el amor puede aparecer en los lugares más inesperados.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Luto en la televisión venezolana!, Falleció el actor Eduardo Serrano

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Investigan muerte de la modelo de contenido para adultos Natalia Rae
Artículo siguiente
Pronóstico del tiempo hoy 12 de septiembre de 2025 según el INAMEH
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes