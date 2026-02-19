El pelotero grandeliga y figura de los Navegantes del Magallanes, Rougned Odor, fue detenido la noche de este lunes tras protagonizar una fuerte pelea colectiva en la avenida Libertador de Tucacas, estado Falcón. El hecho ocurrió frente a la mirada de cientos de turistas.
El altercado ocurrió en el punto de mayor afluencia de la zona. Eso obligó a una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a intervenir de emergencia para disolver la trifulca. Según testigos, la discusión entre varios sujetos escaló rápidamente a la violencia física. Alterando el orden público hasta que los uniformados lograron identificar y reducir al pelotero.
Pelotero del magallanes detenido en Tucacas
El arresto del antesalista quedó documentado en diversos materiales audiovisuales que se hicieron virales en plataformas digitales.
Este incidente genera un fuerte contraste con la actualidad deportiva de Odor. El pasado 13 de febrero, el pelotero fue condecorado en la ciudad de Caracas como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie de las Américas. Logro que lo posicionó como el máximo referente del béisbol criollo en la actualidad.
Hasta el momento, ni el jugador ni la gerencia de los Navegantes del Magallanes han emitido un comunicado oficial sobre este altercado.
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