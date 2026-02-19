DeportesLo más vistoPortadaSucesos

Detenido Rougned Odor por presunta riña callejera durante Carnavales en Tucacas

By Lubin Molero
0
375
Pelotero del magallanes detenido en Tucacas
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

El pelotero grandeliga y figura de los Navegantes del Magallanes, Rougned Odor, fue detenido la noche de este lunes tras protagonizar una fuerte pelea colectiva en la avenida Libertador de Tucacas, estado Falcón. El hecho ocurrió frente a la mirada de cientos de turistas.

El altercado ocurrió en el punto de mayor afluencia de la zona. Eso obligó a una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a intervenir de emergencia para disolver la trifulca. Según testigos, la discusión entre varios sujetos escaló rápidamente a la violencia física. Alterando el orden público hasta que los uniformados lograron identificar y reducir al pelotero.

Pelotero del magallanes detenido en Tucacas

El arresto del antesalista quedó documentado en diversos materiales audiovisuales que se hicieron virales en plataformas digitales.

Este incidente genera un fuerte contraste con la actualidad deportiva de Odor. El pasado 13 de febrero, el pelotero fue condecorado en la ciudad de Caracas como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie de las Américas. Logro que lo posicionó como el máximo referente del béisbol criollo en la actualidad.

Hasta el momento, ni el jugador ni la gerencia de los Navegantes del Magallanes han emitido un comunicado oficial sobre este altercado.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Duelo en Hollywood: Muere actor de «RoboCop 2» y «El último héroe de acción» Tom Noonan

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaDiario La Calle
Artículo anterior
Carabobo brilla con seis medallas de oro en la Primera Válida Nacional de Esgrima 2026
Artículo siguiente
Los amuletos de la buena suerte más famosos en los negocios en Venezuela
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes