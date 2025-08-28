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El pelotero porteño William Contreras sigue destacándose en las Grandes Ligas, el jugador carabobeño de los Cerveceros de Milwaukee sigue sumando logros. Los aportes que ha hecho al equipo a la ofensiva han sido de gran ayuda.

Contreras de 27 años sumó un cuadrangular esta semana para llegar a 83 batazos de vuelta completa. De esa manera igualó al histórico y único Salón de la Fama venezolano Luis Aparicio en las Mayores, quien tiene ese número de jonrones.

Pelotero porteño William Contreras igualó este registro de Luis Aparicio

El pelotero de Puerto Cabello sigue siendo uno de los que ha estado mejorando con el madero y tiene .260 de promedio al bate. Además de 16 cuadrangulares en lo que va de campaña con 66 carreras fletadas.

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La próxima meta que tiene Contreras es superar a Baudilio Díaz, quien en las Grandes Ligas despachó 87 cuadrangulares. Está a solo cuatro batazos de vuelta completa de alcanzar al legendario careta criollo.

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